Общество

Роспотребнадзор публикует рекомендации, как не заразиться коронавирусом при оплате наличными

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации ВОЗ о том, что после использования наличных денег лучше мыть руки и не прикасаться к лицу.

«ВОЗ настоятельно рекомендовал мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов», - говорится в сообщении Роспотребнадзора в воскресенье.

В нем отмечается, что вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени.

Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня, на пластиковых - до девяти дней.

«Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают "чистые" банкноты», - отмечает Роспотребнадзор.

Однако не все банкноты сразу попадают в банки, говорится в сообщении.

«Оплачивая картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи. В любом случае, не забывайте мыть руки и не трогайте руками лицо. И не забывайте протирать телефоны/смартфон дезинфицирующими средствами», - напоминает Роспотребнадзор.