Общество

Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства утвердил также состав рабочей группы из 19 человек во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Среди других участников группы - первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, ряд министров и другие чиновники.

Своим распоряжением Путин также рекомендовал главам регионов, на территории которых выявлены угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, принять участие в деятельности новой рабочей группы.