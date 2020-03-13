Общество

«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса по всему миру. Данные основаны на информации Роспотребнадзора.

В сообщении компании говорится, что на карте указаны актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти. Статистика по России также вынесена в отдельный столбец.

Ранее 15 марта сообщалось о рекомендации Минобрнауки России высшим учебным заведениям организовать дистанционное обучение студентов из-за распространения коронавируса. Также в ведомстве создан оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 156,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Его жертвами стали свыше шести тысяч человек, еще более 75 тысяч выздоровели.