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Общество

С дефектами выполнили ремонт на улице Мира в Стругах Красных

16.03.2020 09:16|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Стругокрасненского района проверила соблюдение законодательства в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что 26 июля 2019 года по результатам определения поставщика путем проведения аукциона в электронной форме администрация района заключила муниципальный контракт на выполнение благоустройства пешеходной дорожки по улице Мира, Промышленной в поселке Струги Красные в рамках реализации нацпроекта на сумму 3 млн 30 тыс. 71 рубль.

При этом фактически ряд предусмотренных работ не выполнен или выполнен ненадлежащим образом (с дефектами). Так, перильное пешеходное ограждение на улице Мира надлежащим образом не зафиксировано, не выполнена установка концевых бортовых камней, часть установленных бортовых камней имеет повреждения, подбивка бортового камня грунтом и укрепление бетоном проведено не на всем протяжении, в результате чего не обеспечена их устойчивость.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес главы района представление с требованием устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Теги: #прокуратура псковской области #городская среда #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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