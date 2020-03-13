Общество

Россия закрывает границу с Белоруссией

Российские власти решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей, заявил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи» в пограничной зоне с Белоруссией, Брянская область. Фото Владимир Горовых ТАСС

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, - сказал он. - Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса».