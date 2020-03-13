Общество

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартовала в Псковской области

Первый этап общероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» стартовал в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Это мероприятие традиционно проводит Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Главная цель – привлечение внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Псковичи также смогут получить консультации специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых, высказать свои пожелания и предложения по организации профилактической работы.

Жителей области просят проявить бдительность, выполнить свой гражданский долг, защитить родных и близких от пагубного влияния наркотических средств. О фактах употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ следует сообщать по круглосуточному «телефону доверия» УМВД (8112) 59-22-33, а также телефону дежурной части УМВД России по Псковской области (8112) 66-16-49 или по круглосуточному телефону ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» (8112) 56-60-16. По этим номерам также можно позвонить, если необходимо получить информацию по вопросам лечения и реабилитации.

Кроме того, сообщение можно отправить на сайт УМВД по региону: 60.мвд.рф/request_main, электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mvd.ru. «Ни одно обращение не останется без внимания! Конфиденциальность гарантируется! Помните, что ваша информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей, а, возможно, и ваших близких», - заключили в ведомстве.