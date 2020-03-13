Общество

В Тямше ветеранам вручили медали к годовщине Победы

Торжественная церемония вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» состоялась в Тямше.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, мероприятие прошло в доме культуры и началось с выступления ученицы 5-а класса Тямшанской гимназии Марии Палушиной, которая исполнила песню «Я хочу, чтобы не было больше войны» и тронула сердца всех присутствующих в зале.

Более 20-ти юбилейных медалей глава Псковского района Наталья Федорова вручила в торжественной обстановке, своим землякам из Тямшанской волости. Вручив ветеранам заслуженные награды и, выступая перед участниками торжества, она от всего сердца поблагодарила всех, кому в середине прошлого века пришлось в меру сил и возраста бороться с фашизмом, пережить оккупацию и восстанавливать разрушенные войной территории. «Ваша стойкость духа, крепость характера и беззаветная любовь к Родине, проявленные во время Великой Отечественной войны и после ее окончания, пример всем нам и подрастающему поколению современной России. Примите наши поздравления с наступающим всенародным праздником Великой Победы и наилучшие пожелания всем крепкого здоровья, домашнего тепла, уюта и благополучия на долгие годы», - сказала глава района.

Отвечая на звучавшие поздравления, ветераны в свою очередь заверили всех собравшихся в зале, что будут беречь свое здоровья и стараться посетить еще не одно юбилейное торжество, посвященное Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

После мероприятия в Тямшанском доме культуры, Наталья Федорова и глава Тямшанской волости Нина Николаева посетили еще несколько ветеранов по месту жительства и также вручили им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».