Общество

В Москве завершились мероприятия итоговой коллегии Росгвардии

13 марта в Москве под председательством директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова завершила работу итоговая коллегия Росгвардии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии, в мероприятиях коллегии, которая проходила с 11 по 13 марта, приняли участие руководящий состав ведомства, командующие округами, начальники территориальных органов, командиры воинских частей и соединений войск национальной гвардии Российской Федерации.

Формат проведения коллегии дал возможность в непосредственном диалоге руководящего состава ведомства с оперативным и тактическим звеном обсудить наиболее актуальные вопросы и требования, предъявляемые на современном этапе развития войск.

Члены коллегии обсудили результаты выполнения планов по развитию войск национальной гвардии, текущее состояние деятельности ведомства, выработали решения, направленные на ее дальнейшее совершенствование, а также подвели итоги служебно-боевой и оперативно-служебной деятельности Росгвардии в 2019 году и уточнили задачи на 2020 год.

Завершилось заседание итоговой коллегии награждением государственными и ведомственными наградами военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ, отличившихся при исполнении воинского и служебного долга, а также победителей Спартакиад 2019 года среди сборных команд округов, военных институтов и команд структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии.

Генерал армии Виктор Золотов наградил командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Павла Дашкова кубком и дипломом за 3 место по итогам проведенных в 2019 году Спартакиад среди сборных команд округов военных институтов и команд структурных подразделений центрального аппарата.