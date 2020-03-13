Общество

Региональная Кадастровая палата: Сервис «Регистрация просто» помогает правильно собрать пакет документов

Кадастровая палата по Псковской области сообщает о работе онлайн-сервиса «Регистрация просто», на котором в течении нескольких минут можно узнать перечень нужных документов для кадастрового учета, регистрации права на объект недвижимости и других услуг Росреестра, а также сроки предоставления услуги и размер государственной пошлины.

«Данный сервис позволяет существенно упростить сбор документов для обращения в Росреестр, тем самым позволяя сэкономить время», - отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ольга Афонина.

С помощью сервиса каждый гражданин сможет собрать пакет запрашиваемых ведомствами документов для предоставления государственных услуг по решению различных жизненных ситуаций. Сервис ориентирован на разрешение более чем 80 вариантов ситуаций по вопросам регистрации прав собственности на различные объекты, аренды, ипотеки и другим, пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Кадастровой палаты.

Для формирования необходимого пакета документов, выберите нужную вам услугу и ниже ответьте на несколько вопросов, появится список нужных документов для подачи их в орган регистрации прав.

Помимо ориентации в необходимой документации, сервис подбирает подходящую услугу под решение задачи в каждом конкретном случае.

На портале есть возможность для скачивания форм документов, в том числе договоров. Также с его помощью можно узнать величину госпошлины для физических и юридических лиц, и выяснить в какие сроки будет оказана услуга. При скачивании шаблонов заявку можно подать как онлайн, так и через почту или многофункциональный центр (МФЦ).