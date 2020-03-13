Общество

В Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике отменяют массовые мероприятия и экскурсии

В Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике отменяют все массовые мероприятия и экскурсии. «На текущей неделе не будем принимать заявки на экскурсии, что будет дальше, посмотрим. Сами музеи будут работать, посещение в частном порядке или в малых группах разрешено», - рассказал руководитель музея Александр Голышев.

Александр Голышев отметил, что такие меры принимаются для профилактики распространения коронавируса.

Напомним, 16 марта в Псковской области вступило в силу ограничение на проведение массовых мероприятий. Так, согласно документу, с понедельника до особого распоряжения запрещено проведение на территории области массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, в том числе в видеоформате или без зрителей. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.