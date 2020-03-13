Общество

Пособия на детей от трех до семи лет будут назначаться без справок

Пособия на детей от трех до семи лет включительно с 1 июля будут назначаться без каких-либо справок от граждан, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Об этом сообщает ТАСС.

Он указал, что президентом Владимиром Путиным была поставлена задача сделать получение социальной помощи простым и доступным.

«Для организации выплат на детей от трёх до семи лет регионам предоставляется технологическая и правовая возможность получения всех необходимых для назначения выплат сведений в рамках межведомственного взаимодействия. Принятые меры позволят назначать пособие просто по заявлению. Собирать справки гражданам не потребуется», - заявил Котяков.

Министр напомнил, что ранее для назначения пособий и выплат гражданам приходилось доказывать, что они в них нуждаются, и подтверждать доход. Теперь же выплаты на детей от трёх до семи лет будут назначаться в упрощённом порядке. Заявление о назначении выплаты можно будет направить в электронном виде через портал госуслуг или подать в МФЦ.

Антон Котяков заявил о необходимости перехода к назначению большинства социальных пособий без справок от граждан и минимизировать бюрократию.

Ввести новое ежемесячное пособие на детей от трёх до семи лет Президент России Владимир Путин предложил в Послании Федеральному Собранию. Выплаты будут полагаться семьям, в которых уровень дохода не превышает одного прожиточного минимума на человека. Сумму такого пособия на первом этапе предложено установить в размере половины прожиточного минимума в регионе (в среднем это около 5500 рублей).