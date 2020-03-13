Общество

Псковский облсовпроф просит с пониманием отнестись к ситуации работников, вынужденных остаться дома с детьми из-за коронавируса

Псковский областной совет профсоюзов призывает работодателей региона с пониманием отнестись к ситуации работников, дети которых не смогут посещать дошкольные образовательные учреждения в период ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова напомнила, что рекомендации по проведению дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий могут реализовываться по-разному, в связи с чем у некоторых родителей возникает необходимость остаться дома с детьми. «Мы искренне рассчитываем, что работодатели Псковской области смогут гибко подойти к ситуации и обеспечат гражданам такой режим работы при сохранении заработной платы, который позволит нам всем достойно преодолеть возникшие трудности», - отметила председатель облсовпрофа.

Ульяна Михайлова также призвала работодателей серьезно подойти к рекомендациям, изложенным в указе о введении комплекса мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), который 15 марта 2020 года подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Напомним, что комплекс неотложных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции будет реализован не только в сферах образования и здравоохранения, но и социальной защиты, транспорта и др.

В сфере здравоохранения должна быть обеспечена готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV). Кроме того, медицинские организации должны работать в условиях строгого противоэпидемического режима.

Дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия будут проводиться в учреждениях социальной защиты. Также не реже двух раз в смену должна быть осуществлена дезинфекционная обработка салонов автотранспортных средств общественного транспорта и железнодорожных вагонов.