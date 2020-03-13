Общество

Музей-заповедник «Михайловское» временно не принимает тургруппы и приостанавливает плановые занятия с детьми

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» отменяются все массовые мероприятия и групповые экскурсии, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Музеи-усадьбы будут работать по внутреннему плану, их посещение разрешено для индивидуальных посетителей. Так же, вплоть до особого распоряжения приостановлены занятия в работающей при музее Студии эстетического развития детей. Эти меры принимаются для профилактики распространения коронавируса.

Напомним, 16 марта в Псковской области вступило в силу ограничение на проведение массовых мероприятий. Так, согласно документу, с сегодняшнего дня до особого распоряжения запрещено проведение на территории области массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, в том числе в видеоформате или без зрителей. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.