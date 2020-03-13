Общество

Жители Псковской области могут подать заявление о назначении пенсии по экстерриториальному принципу

Во всех клиентских службах ПФР действует экстерриториальный (не привязанный к месту жительства) принцип приема и обслуживания граждан. Почти все услуги, которые оказывает Пенсионный фонд, теперь можно получить в любом территориальном органе ПФР страны, независимо от того, где прописан обращающийся человек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Пенсионного фонда, обращаться за назначением пенсии теперь можно в любую клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства, месту пребывания либо фактического проживания или в любой территориальный орган ПФР в пределах Российской Федерации по своему выбору.

Гражданин может обратиться в Клиентскую службу, которая находится ближе к дому или месту работы, где ему удобнее, при этом объяснять причину выбора того или иного территориального органа ПФР не требуется.

Напоминаем также, что подать заявление на назначение пенсии можно в электронном виде, через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.