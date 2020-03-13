Общество

В Пушкинских Горах прошло межрайонное первенство по военно-спортивному многоборью памяти 6-ой роты

В Пушкинских Горах состоялся Х межрайонный турнир по военно-спортивному многоборью памяти 6 роты 104 полка ВДВ. В соревновании приняли участие 6 команд из Пушкинских Гор, Великих Лук, Великолукского, Островского и Бежаницкого районов, однако заявлено было 9 команд, но по весьма веским причинам принять участие в многоборье команды из Опочки, Новоржева и Локни не смогли.

Открытие 10-го межрайонного первенства началось с минуты молчания по погибшим героям и возложения цветов к памятнику герою-десантнику Алексею Храброву, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

После церемонии открытия мероприятие продолжились в спортивном зале Пушкиногорской средней общеобразовательной школы им. А. С. Пушкина, где первым этапом прошли показательные выступления команд. Далее началась спортивная часть соревнования. Первым видом соревнований была эстафета, которая состояла из следующих элементов: сборка - разборка автомата АК 74, переправа по бревну бегом, кувырок вперед приседания, стрельба из пневматической винтовки, отжимания, переправа по бревну ползком. После завершения эстафеты участники приступили к комплексу силовых упражнений.

Победители получили дипломы, кубки и медали от организаторов соревнований. Переходящий Кубок межрайонного первенства, заработанный в честной борьбе, увезли в город Остров, курсанты юношеского военно-патриотического спортивного клуба «Допризывник».

Х межрайонный турнир по военно-спортивному многоборью памяти 6 роты 104 полка ВДВ организован администрацией Пушкиногорского района и ПРОО «Военно-патриотическим спортивным клубом «Шторм».