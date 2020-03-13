Общество

Михаил Ведерников исполнил мечту 10-летней псковички о встрече с Димой Биланом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников помог исполнить еще одну заветную детскую мечту с благотворительной «Елки желаний» в Кремле. Глава региона организовал встречу десятилетней Алены Михайловой с ее любимым музыкальным исполнителем — Димой Биланом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Девочка, которая осталась без попечения родителей, давно увлекается творчеством этого музыканта и мечтала встретиться с ним. В январе Михаил Ведерников подарил билеты на концерт Алене и ее друзьям, а также вручил в качестве новогоднего подарка белого плюшевого зайца, который, по рассказам воспитателя Алены, стал ее любимой игрушкой.

Сейчас мечта девочки исполнилась — она посетила концерт Димы Билана, который прошел в воскресенье, 15 марта, и услышала любимые песни в живом исполнении. После выступления Дима Билан пригласил ее к себе гримерную, чтобы пообщаться.

Алена призналась, концерт ей очень понравился. Особенно она рада была слышать свою любимую песню «Про белые розы». Вместе с этими словами она подарила исполнителю букет роз. Певец дал Алене автограф и поблагодарил за оказанное ему внимание. Он пожелал девочке чаще улыбаться. «Делай это, в первую очередь, для себя», — подчеркнул он.