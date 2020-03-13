Общество

Программы санаторно-курортного оздоровления бюджетников предлагает обсудить Псковский облсовпроф на трехсторонней комиссии

Псковский областной совет профсоюзов направил первому заместителю губернатора Псковской области - координатору областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Вере Емельяновой предложение о проведении заседания трехсторонней комиссии.

Псковский облсовпроф считает необходимым обсудить в рамках заседания, дату которого предлагается согласовать с профсоюзной стороной, восемь вопросов. Среди них: рассмотрение информации о результатах работы областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 2019 году; о подготовке к проведению летней оздоровительной кампании детей в Псковской области в 2020 году; об итогах коллективно-договорной кампании на территории региона в 2019 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, также в повестку заседания профсоюзная сторона вносит вопросы о разработке санаторно-курортного оздоровления работников бюджетной сферы Псковской области; о работе профсоюзной стороны по инициированию и заключению областных и территориальных отраслевых соглашений о социальном партнерстве; о погашении задолженности по заработной плате в организациях Псковской области; о необходимости повышения заработной платы работников агропромышленного комплекса Псковской области путем проведения её ежегодной индексации не ниже уровня повышения заработной платы работников бюджетной сферы; об утверждении Порядка предоставления дополнительной гарантии социальной защиты в виде ежемесячной денежной выплаты работникам противопожарной службы Псковской области и работникам аварийно-спасательной службы Псковской области ГКУ Псковской области Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях.