Общество

Площадка для сбора данных по проекту «Дорога памяти» открыта в проектном офисе «Команда 2018»

В Пскове на базе проектного офиса «Команда — 2018» открылся пункт по сбору и регистрации данных участников Великой Отечественной войны — уроженцев Псковской области в рамках проекта «Дорога памяти», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В офисе жителям региона помогут отсканировать архивные фотографии, письма фронтовиков и тружеников тыла. Кроме того, здесь организована техническая поддержка по загрузке материалов на сайт https://foto.pamyat-naroda.ru. Поделиться информацией на портале можно также самостоятельно.

«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Материальное воплощение проект получит в историко-мемориальном комплексе, размещенном на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится главный храм вооруженных сил Российской Федерации. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал с именами и портретами героев Великой Отечественной войны, отчаянно сражавшихся за Родину.

Отметим, что в настоящее время с использованием архивных документов военных комиссариатов, материалов, опубликованных в многотомных изданиях «Книга памяти» и «Солдаты Победы», в Псковской области состоит на учете более 150 тыс участников Великой Отечественной войны. Кроме того, жителями региона собрана информация на 6 тыс защитников Отечества.

Сбор материалов планируется завершить в апреле 2020 года. Открытие музейного комплекса «Дорога памяти» запланировано на 6 мая.

Проект реализуется министерством обороны Российской Федерации в рамках утвержденного президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества, а также в ходе подготовки к 75-летию Великой Победы.

Проектный офис «Команда 2018» работает по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 19, по будням, с 11:00 до 18:00.