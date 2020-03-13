Общество

«Тотальный диктант-2020» перенесли на осень

Проведение «Тотального диктанта-2020», который традиционно был запланирован на апрель, в том числе и в Псковской области, перенесли на осень из-за пандемии коронавируса, сообщают организаторы акции.

«Даже в тех городах, где не было зарегистрировано ни одного зараженного, уже вводятся запреты на массовые собрания людей (это влияет не только на проведение мероприятий, но и организацию процесса обучения и работы). Последнюю неделю мы получаем сотни сообщений об отказе от участия в акции площадок, городов, целых стран. Это, безусловно, не инициатива организаторов, а рекомендации и запреты муниципальных органов территории, где проводится "Тотальный диктант"», - говорится в сообщении.

Отмечается, что закрытие границ, введение карантинных мер, приостановление транспортного сообщения между странами, перевод детей на домашнее обучение, запрет на проведение массовых мероприятий даже небольшой численности и так далее повлияло и на подготовку к «Тотальному диктанту».

В частности, было прекращено «Тотальное путешествие», предшествующее диктанту. «Мы очень долго думали, взвешивали "за" и "против", искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Но вынуждены сообщить: "Тотальный диктант-2020" переносится на осень 2020 года. Новая дата его проведения станет известна 25 марта», - отметили организаторы.

Также они не сочли возможным перевести акцию в онлайн-режим.

«Тотальный диктант-2020» должен был состояться 4 апреля, его столицей выбран Санкт-Петербург. Автором «Тотального диктанта» стал писатель Андрей Геласимов.

Идея добровольного диктанта для всех желающих проверить свое знание русского языка родилась в студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета «Глум-клуб» в начале 2000-х годов.

Организатор мероприятия - фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

Авторами текстов были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачев, Леонид Юзефович и другие литераторы. Ранее авторы традиционно читали диктант в НГУ.