Общество

Псковские тепловые сети работают в обычном режиме, несмотря на коронавирус

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» работает в обычном режиме, сообщил Псковской Ленте Новостей директор МП Александр Коростелев.

«Никуда не уходим, мы работаем, - сказал Александр Коростелев. - У нас нормальная обстановка, мы же разбросаны по городу, поэтому общего режима нет. И пока мы не планируем никуда уходить».

По его словам, принятие решения о введении карантина на предприятии возможно только по распоряжению главы администрации города. «У нас же сменная работа, мы же не можем уйти просто так, бросив оборудование, в смену все равно люди будут ходить», - добавил он.