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Общество

В Госдуме предложили отменить в школах контрольные из-за коронавируса

16.03.2020 13:05|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР предложил отменить проведение контрольных работ в начальной и средней школе до нормализации ситуации с коронавирусом в России. Соответствующее письмо парламентарий направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, сообщает «РИА Новости».

По словам Власова, многие учебные учреждения не вносят в свой учебный план коррективы и продолжают планировать проведение контрольных работ, вынуждая таким образом учеников посещать учебные заведения, сообщает телеканал «360».

«Данный факт противоречит мерам, вводимым для предотвращения распространения инфекции. Со своей стороны, считаю необходимым отменить проведение любых видов проверочных работ во всех учреждениях начального и среднего общего образования нашей страны до момента прекращения распространения инфекции на территории РФ», - говорится в письме.

Также парламентарий попросил главу ведомства дать свою оценку инициативе и проанализировать возможность ее реализации, пишет «Федеральное агентство новостей».

Теги: #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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