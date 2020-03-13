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Общество

Ростуризм организовал круглосуточную горячую линию для находящихся за границей россиян

16.03.2020 13:13|ПсковКомментариев: 0

Ростуризм на фоне пандемии нового коронавируса организовал горячую линию для находящихся за рубежом российских путешественников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, пишет ТАСС. 

«Для туристов РФ, находящихся за границей, работает горячая линия, организованная Ростуризмом совместно с ассоциацией "Турпомощь", в режиме 24/7. 8-499-678-12-03, круглосуточно; 8-915-117-04-51 с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00 мск», - говорится в сообщении.

С 16 марта вступило в силу очередное ограничение авиасообщения на фоне распространения коронавируса. С 16 марта авиакомпании смогут выполнять рейсы только в столицы стран - членов ЕС, а также в Лондон, Женеву, Осло из терминала F Шереметьево. Авиакомпании смогут выполнять только чартерные рейсы из европейских городов для возвращения пассажиров домой.

За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены также полеты в Китай, Южную Корею, Иран. Помимо этого авиакомпании сокращают рейсы на некоторых направлениях из-за снижения спроса или решения властей ряда стран закрыть въезд - так поступили, например, в Израиле.

Туроператоры по рекомендации Ростуризма приостановили продажу туров в Китай, Южную Корею, Италию и Иран. Кроме того, не рекомендуются к посещению страны, по возвращении из которых из-за большого количество случаев заражения новым коронавирусом необходима самоизоляция в течение двух недель. Ряд стран объявил об аннуляции туристических виз в качестве меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Теги: #Ростуризм #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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