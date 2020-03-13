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Опрос: Самые популярные игры в Пскове в 2020 году

Наш портал провел небольшое исследование и опросил более тысячи псковичей с целью выяснить, какие из онлайн-игр являются наиболее популярными и насколько наш рейтинг совпадет с мировыми топами.

Лучшими играми 2020 года стали:

Forza Horizon 4;

Call of Duty: Modern Warfare;

Play Slots;

FIFA 20;

Minecraft.

1. Forza Horizon 4

Гоночный симулятор на открытой платформе перенесет нас в Великую Британию и ее наиболее живописные пейзажи и трассы в Озерном крае, Котсуолде и Эдинбурге. В игре автономный режим, но реальный опыт можно получить только в мультиплеере. Серверы поддерживают до 72 участников гонок. Есть система уровней и апгрейдов, в соответствии с которыми вы можете начать со старой модели авто, постепенно прокачивая и улучшая ее характеристики.

2. Call of Duty: Modern Warfare

Данный шутер от первого лица был выпущен в 2019 году. Это шестнадцатый выпуск популярной во всем мире франшизы. История идет о британских силах SAS и офицере ЦРУ, которые объединяются с повстанцами вымышленной страны Урзикстан, чтобы победить вражеские силы.

Существует как однопользовательская кампания, так и многопользовательская, обеспечивающая более разнообразный и захватывающий игровой процесс с различным количеством локаций. Онлайн-режим может вместить большее количество игроков на карте, чем предыдущие игры серии. Многие игроки выросли на многопользовательской франшизе Call of Duty, в то время как некоторые считают, что она стала устаревшей, с выходом новой версии игры она получила новую жизнь.

3. Play Slots

Игровые слоты, в своем многообразии, пользуются большой популярностью у псковичей. Лучшие игровые автоматы онлайн представлены на портале azart-zone.net в различных категориях: сокровища, спорт, фэнтези, кино и комиксы. Примечательно, что играть во все игры можно абсолютно бесплатно, используя возможности демонстрационного режима. Отличный способ занять свободное время, например, во время поездок в транспорте или рабочих перерывах.

4. FIFA 20

Популярный футбольный симулятор FIFA 20 - 27-й выпуск легендарной игры. В этой серии представлен как однопользовательский, так и популярный многопользовательский режим, позволяющий играть с друзьями и другими онлайн-игроками. Вы можете взять под контроль свой любимый клуб и принять участие в соревнованиях. Однако самым популярным игровым режимом является FIFA Ultimate Team. В этом игровом режиме вы сможете создать свою собственную команду из известных игроков и развивать ее, попытавшись стать чемпионами.

5. Minecraft

Любой список онлайн-игр был бы неполным без упоминания Minecraft. Это самая известная видеоигра всех времен, у которой миллионы поклонников, в том числе и в Пскове. Minecraft - это огромное количество инструментов и возможностей, чтобы стоить что угодно и где угодно. Вы можете погрузиться мир Майнкрафта самостоятельно, но наиболее приятный опыт, когда вы наслаждаетесь игрой с друзьями онлайн.