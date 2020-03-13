Общество

«Единая Россия» добилась пересмотра правил перевозки животных в салоне самолета

«Единая Россия» добилась пересмотра правил перевозки питомцев в салоне самолетов. Авиакомпания S7 первая увеличила до 10 кг допустимый вес животного, которого можно брать в салон самолета, заявил координатор партийного проекта «Единой России» «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«Мы предложили авиакомпаниям, Росавиации, Минтрансу – давайте мы все-таки будем ориентироваться на те требования, которые приняты сегодня в мире. Вот первый шаг сделала S7. Это первая компания, которая отреагировала на наше обращение, и они подняли вес питомцев до 10 кг, которые разрешены к провозу в салоне воздушного судна», – рассказал Владимир Бурматов, подчеркнув, что «это действительно большая победа».

«Это было требование нашего комитета, которое мы сформулировали после трагедии в аэропорту «Шереметьево», когда там погибло несколько кошек, которых везли в багаже. Ключевым вопросом здесь является то, что этих кошек в багажном отделении могло бы и не быть. Они могли лететь с хозяином в салоне, в нормальных условиях, не испытывая серьезного стресса, не получая обморожений», - заметил парламентарий.