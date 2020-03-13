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Отец троих детей Александр Козловский призвал псковичей не паниковать

Депутат Госдумы, отец троих детей Александр Козловский призвал родителей с понимаем отнестись к комплексу решений по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Карантин - это необходимая превентивная мера, позволяющая избежать роста заболеваемости ОРВИ, гриппа и COVID-19. Уважаемые родители! Как отец троих детей прошу вас с пониманием отнестись к данному решению, направленному на сбережение здоровья наших детей. Будьте внимательны, паника - не лучший союзник в такой ситуации. Нам необходимо понять, что от спокойствия и четкого выполнения элементарных рекомендаций много зависит», - считает парламентарий.

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Он рекомендовал соблюдать меры личной гигиены, постараться избегать мест массового пребывания людей, отложить даже самые важные поездки за рубеж, поскольку «нет ничего важнее нашего здоровья». «С большим вниманием отнеситесь к своим близким, коллегам, друзьям. В случае недомогания не занимайтесь самолечением, доверяйте только официальной и проверенной информации. Берегите себя и своих близких!» - заключил Александр Козловский.