Общество

Минобороны предложило увольнять военных за порочащие честь поступки

Министерство обороны РФ предложило увольнять военнослужащих со службы за проступки, порочащее их честь и достоинство, а также за разглашение служебной информации. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных документов, пишет «Газета.ру».

Проект закона разработало само ведомство. Авторы документа отметили, что в СССР за упомянутые проступки офицеров увольняли, но положение потеряло силу в 1993 году.

Предлагается добавить подпункты в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Кроме того, порядок увольнения по названным основаниям предусматривает заключение аттестационной комиссии.