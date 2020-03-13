Общество

В Госдуму внесен проект о досрочном выходе на пенсию нетрудоустроенных россиян

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому россиянам в возрасте 55 (женщинам) и 60 лет (мужчинам) могут разрешить выйти на пенсию раньше времени, если по достижении этого возраста они не смогли в течение одного года найти работу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инициатором проекта выступил депутат нижней палаты Андрей Барышев.

Согласно документу, гражданин может выйти на пенсию, если с момента, как его признали безработным, в течение года он не трудоустроился.

«Или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет», - говорится в пояснительной записке.

Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.