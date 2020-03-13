Общество

В псковской инспекции труда личный прием граждан временно не проводится

В Государственной инспекции труда в Псковской области личный прием граждан не проводится. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, данная мера принята в соответствии с приказом Федеральной службы по труду и занятости от 12 марта 2020 года №60 в рамках комплекса мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Консультации по вопросам соблюдения трудового законодательства осуществляются по телефонам ГИТ: 51-00-07, 51-00-12, 51-00-13, 51-00-14, 51-00-20 либо в виде электронного запроса на почту ГИТ git60@rostrud.ru .

Жалобу о несоблюдении работодателем трудовых прав работников в Государственную инспекцию труда в Псковской области можно направить: