Общество

Меры по борьбе с коронавирусом сегодня принимают 4 из 10 работодателей - опрос

За 1,5 месяца компаний, озабоченных эпидемий коронавируса, стало больше в 7 раз. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, выяснил, борются ли с коронавирусом на рабочих местах, готовы ли россияне к вакцинации и чем планируют заняться сотрудники, если на работе их распустят на карантин. В опросах приняли участие 500 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В начале февраля эпидемий коронавируса были озабочены лишь 6% компаний, в первых числах марта - 14%, сегодня - уже 42%. Работодатели усилили разъяснительную работу, закупили антисептические средства, одноразовые повязки, приборы для бесконтактного измерения температуры и ультрафиолетовые лампы. В офисах ужесточили санитарную обработку помещений и поверхностей общего пользования. Под запретом не только рукопожатия: компании отменяют командировки, корпоративные мероприятия, персонал, чье присутствие на рабочем месте не является критически необходимым, переводится на удаленную занятость, в отпуск, оплачиваемый или за свой счет.

Среди представителей экономически активного населения 22% однозначно готовы к вакцинации от коронавируса, как только будет разработана соответствующая вакцина, еще 36% скорее готовы. Больше всего тех, кто полностью согласен на вакцинацию, - среди молодежи до 24 лет (35%). Среди респондентов с высшим образованием число однозначно согласных на прививку ниже, чем среди опрошенных со средним специальным образованием: 16 и 25% соответственно. В конце января однозначную готовность к вакцинации высказывало на треть меньше россиян: 14% против 22% сегодня.

Опрос трудоустроенных россиян, чье присутствие на рабочем месте не является критически необходимым, показал, что в случае 2-недельного карантина по коронавирусу 21% будет работать удаленно, 17% посвятят время домашним делам, 15% будут отсыпаться, 13% повышать квалификацию и обучаться онлайн. 9% посвятят это время чтению, 8% - общению с семьей и воспитанию детей, 5% займутся хобби. По 3% россиян в случае введения карантина будут смотреть сериалы, заниматься спортом, готовиться к дачному сезону и оздоравливать организм. Прочие не столь популярные занятия назвали 17% опрошенных: среди них подработка, прогулки, компьютерные игры и трейдинг.