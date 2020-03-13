Общество

Инвалидам могут разрешить бесплатно учиться в автошколах

В рамках усиления социальной защиты инвалидов в Госдуму внесли законопроект о праве граждан данной категории на получение бесплатного образовательного сертификата для прохождения профессионального обучения водителей транспортных средств при наличии медпоказаний, сообщает «Парламентская газета».

Документ предполагает внесение изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В проекте отмечается, что транспортное средство может приобретаться за собственный счёт либо за счёт других разрешённых источников и отсутствии медицинских противопоказаний к вождению. При этом предлагается, что порядок организации профессионального обучения инвалидов в автошколах будет устанавливать кабмин.

Авторы законопроекта напоминают, что с 1 января 2005 года обеспечение инвалидов транспортными средствами за счёт средств федерального бюджета не предусмотрено - автомобили исключили из перечня реабилитационных мероприятий, техсредств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно.

«Транспортное средство является одним из видов реабилитации, поскольку, компенсируя ограниченные физические способности, в частности способность к передвижению, способствует социальной и профессиональной реабилитации инвалидов всех категорий, - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В проекте отмечается, что «сегодня для инвалидов собственный автомобиль - не роскошь, а жизненная необходимость». «Автомобиль позволяет уменьшить изоляцию инвалидов, способствует их социальной и профессиональной реабилитации», - отмечают законотворцы.

В случае принятия документа, внесённого в Госдуму депутатами фракций ЛДПР и КПРФ, закон вступит в силу с 1 января 2021 года.