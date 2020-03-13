Общество

День моряка-подводника отметили в псковском музее Армии и Флота

В преддверии Дня моряка-подводника России 14 марта в музее Армии и Флота в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» прошли торжественные мероприятия, посвященные этой дате. Кроме того, в этот день была отмечена 6-летняя годовщина воссоединения Крыма с Россией и пять лет работы музея.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, мероприятия начались с поднятие флагов: России, ВМФ и БАПЛ «Псков». Руководитель и создатель коллекции музея Павел Дроздов провел экскурсию с подробным рассказом об экспонатах музея для участников мероприятия. Для юных моряков-подводников была проведена викторина, и впервые награждения памятными медалями.

Памятные медали Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ города Санкт-Петербург в связи с Днем моряка-подводника вручил капитан 1 ранга Семенов Виктор Иванович командир специальных разведывательных подразделений (РЭБ) ВМФ РФ, участник 7 дальних подводных походов, 2 из которых подо льдами Северного Ледовитого океана. Кавалерами памятных медалей «Потомкам в пример» стали воспитанники Клуба юный моряк-подводник Алексей Макаров и Сергей Горохов. Также были вручена памятная медаль «Последователю традиций боевого мастерства командира С-13 А.И.Маринеско» старшему мичману Виталию Никитину - руководителю клуба «Юный моряк-подводник» и ветерану ВМФ «100 лет. Подводные силы России» подводнику старшему мичману Виктору Перову.

Праздник, посвященный Дню моряка-подводника, будет продолжен 19 марта (113-я годовщина) в 14.00 на набережной Флотской Славы возле памятного мемориала «Псковичам флотоводцам, мореплавателям и строителям Российского Флота».