Общество

В России предлагают ввести штрафы для компаний за допуск больных сотрудников к работе

Для работодателей, которые допускают или даже требуют выйти на работу сотрудников с симптомами ОРВИ и гриппа, следует ввести административную ответственность. С таким призывом выступил председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Он также обратился в Роспотребнадзор с просьбой ввести экстренные меры санитарной безопасности на предприятиях торговли и услуг в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает «Парламентская газета».

Цветков рассказал, что его организация получает массу жалоб потребителей на неподобающее отношение к здоровью и гигиене в магазинах, кафе и других общественных заведениях. «Люди стараются выполнять все официальные рекомендации федеральных и региональных властей, но, посещая организации в сфере торговли и услуг, ежедневно сталкиваются с кашляющими и чихающими продавцами, кассирами, менеджерами», - отметил он.

По мнению экспертов и медиков, одной отмены массовых мероприятий недостаточно, так как вирус также быстро может распространяться через сферу обслуживания, добавил Цветков. Поэтому работодатели должны следить за состоянием здоровья своих сотрудников: измерять им температуру перед началом рабочего дня, отправлять домой всех, у кого есть внешние признаки болезни, и сами работники должны при первых симптомах болезни оставаться дома, считает эксперт.

Кроме того, компании должны обеспечить своих работников одноразовыми масками, убежден Антон Цветков: «Сейчас это во многих местах не приветствуется, руководство боится, что маски на лицах сотрудников отпугнут клиентов», - посетовал он.

Государству надо усилить разъяснительную работу и профилактическую работу, а для тех, кто не исполняет рекомендаций, ввести административную ответственность, предлагает руководитель «Сильной России».

«Мы предлагаем Госдуме внести поправки в КоАП, которыми должна быть установлена ответственность для работодателей, если они допускают, а тем более требуют выхода на работу заболевших сотрудников. Эту меру нужно вводить срочно, однако касается она любых респираторных заболеваний - гриппа, ОРВИ и прочих», - сказал Антон Цветков.

Он уточнил, что в статье стоит предусмотреть не только штраф, но и просто официальное предостережение, чтобы эти меры были направлены именно на профилактику, а «не на выкачивание денег у людей».

Председатель ОД «Сильная Россия» также рассказал, что члены его движения опросили руководство многих торговых точек и они все сообщили, что представители Роспотребнадзора не проводили с ними разъяснительную работу. «Поэтому мы попросили Роспотребнадзор усилить разъяснительную работу и среди населения, и особенно среди работодателей», - сообщил Антон Цветков.