Общество

Онкоситуация в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 17 марта, в 12:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная онкологическим заболеваниям в Псковской области.

В рамках мероприятия мы попросим спикеров рассказать о ситуации с онкозаболеваниями в Псковской области: какая отмечается динамика за последние годы, удается ли сдерживать рост смертности в регионе из-за раковых заболеваний, есть ли профилактический эффект от диспансеризации, как будет усиливаться первичное звено, чтобы увеличить количество случаев раннего выявления рака?

Также мы попросим подробно рассказать про работу Псковского областного клинического онкологического диспансера. Что изменилось за последние четыре года, с тех пор, как диспансер открыл свои двери? Насколько эффективно используется его новое оборудование? Отмечается ли рост объемных и стоимостных показателей хирургической помощи при лечении онкологических заболеваний? Нет ли проблем с кадрами? Насколько успешен оказался институт наставничества?

Вместе со спикерами мы хотим обсудить, почему сложилось мнение, что в Псковской области очень высок риск онкологических заболеваний. Так ли это? Что является причиной печальной статистики? Какое место занимает в борьбе с такими печальными трендами раннее диагностирование? Как много услуг по различным видам терапии можно получить в рамках ОМС, а что остается за рамками бесплатного медицинского страхования?

Спикеры:

• заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Рагозина Надежда Петровна

• и.о. главного врача ГБУЗ «Псковский областной клинический онкологический диспансер» Сальникова Мария Михайловна

Дата проведения: 17 марта. Начало в 12:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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