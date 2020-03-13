Общество

Киберпреступники рассылают спам-сообщения от имени ВОЗ

Киберпреступники начали распространять спам-сообщения по теме коронавируса от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные экспертов антивирусной компании ESET.

Как отмечается, они размещают в текстах ссылки, при переходе по которым мошенники получают доступ к личной информации и платежным данным пользователей.

В сообщениях преступников говорится, что читатель сможет якобы узнать секретную и крайне важную информацию о коронавирусе.

«Важно быть внимательнее и проверять адрес e-mail, с которого пришло сообщение: адреса @who.com, @who.org или @who-safety.org не имеют отношения к ВОЗ», - предупреждает ESET.

Кроме того, злоумышленники часто рассылают письма с призывом пожертвовать средства по поиск вакцины от коронавируса для детей в Китае.