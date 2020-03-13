Общество

Управление по вопросам миграции работает в Псковской области в штатном режиме

Ограничений на выдачу документов иностранным гражданам, прибывающим в Псковскую область для осуществления трудовой деятельности, и по оказанию услуг в сфере миграции в Псковской области в настоящее время нет. За исключением граждан Китая, для которых по распоряжению правительства от 31 января временно приостановлен прием документов, оформление и выдачи приглашений на въезд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Никаких ограничений по предоставлению услуг в настоящее время нет, за исключением граждан КНР в соответствии с распоряжением правительства. Подразделения по вопросам миграции работают в штатном режиме, но, безусловно, с учетом складывающейся ситуации по угрозе распространения коронавируса и решений, которые вырабатываются оперативным штабом при администрации Псковской области», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В УМВД России по Псковской области подчеркнули, что управление взаимодействует со всеми заинтересованными ведомствами, прежде всего, с Роспотребнадзором.

«Всю необходимую информацию об иностранных гражданах, прибывающих и прибывавших на территорию Псковской области в последнее время, мы передаем в Роспотребнадзор для того, чтобы они работали с ними уже в рамках своей компетенции», - добавили в пресс-службе регионального УМВД России.