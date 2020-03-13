Общество

Названа цена мяча с автографом Путина

Названа цена бейсбольного мяча с автографами президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На сайте Moments in time он выставлен на продажу за 54 тысячи долларов (больше четырех миллионов рублей), пишет «Лента.ру».

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Компания, которая разметила эксклюзивную вещь, занимается продажей документов и предметов, подписанных известными людьми. В описании к лоту отмечается, что некий российский чиновник получил автограф от Путина во время одного из публичных мероприятий.

Также известно, что на этом мяче свою подпись оставил и Дональд Трамп во время митинга в штате Северная Каролина 2 марта.

В феврале журналисты назвали цену благодарственного письма с подписью президента России Владимира Путина, которое было подарено им писателю Валентину Зорину за книгу «Неизвестное об известном». Документ выставили на торги на аукционе под названием «Анимация. Кино. Книги. Архивы. Графика. Редкие документы», где покупатели оценили его в 340 тысяч рублей.