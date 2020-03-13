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Общество

Вера Емельянова: В Псковской области случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано

16.03.2020 15:40|ПсковКомментариев: 0

Администрация Псковской области сделает все, чтобы жители региона чувствовали себя максимально спокойно в связи с распространением коронавируса. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на заседании штаба по профилактике коронавируса. 

«Сегодня вопрос профилактики нового вируса стоит на повестке дня как один из важнейших. Для нас важно обеспечить полную безопасность граждан на территории региона и проводить все необходимые профилактические мероприятия», - заявила Вера Емельянова.
 
Она напомнила, что 10 марта была организована работа горячей линии для граждан, которые вернулись из стран, где зафиксированы заболевания коронавирусом, также была организована работа по непрерывному медицинскому наблюдению за гражданами, у которых возникает подозрение на коронавирус, для изоляции развернуты специальные  боксы для обсервации. 

На заседании планируется обсуждение отдельных направлений указа губернатора и обсуждение конкретных механизмов их реализации. «Работа штаба переходит в ежедневный режим. Мы должны круглосуточно обеспечивать мероприятия, которые прописаны в указе, для этого будем собираться не реже одного раза в неделю. Необходимо сконцентрироваться и собраться, население должно быть абсолютно спокойно, люди должны знать, что область в полной мере готова противостоять новой инфекции», - заявила первый заместитель губернатора. 

Она также отметила, что на текущий момент в Псковской области несколько десятков человек находятся под наблюдением, однако случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.
Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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