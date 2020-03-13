Общество

Главный санитарный врач Псковской области: Нас очень беспокоит, что кинотеатры продолжают работать

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук выразил обеспокоенность тем, что в Псковской области продолжают работать частные кинотеатры. Об этом он заявил сегодня, 16 марта, на заседании штаба по профилактике коронавируса в администрации Псковской области, и предложил пытаться договориться и искать варианты юридического воздействия на владельцев кинозалов.

«Все меры, которые сейчас принимаются в области, необходимы и своевременны. Она должны неукоснительно исполняться всеми. И решение с закрытием школ и университета - верное. Если бы заболел кто-то из школьников - то пришлось бы в обсервацию поместить весь класс, так как это считается близкими контактами. Это существенно уменьшило бы имеющиеся ресурсы», - рассказал Нестерук.

Главный санитарный врач региона также призвал псковичей по-минимуму пользоваться городским транспортом. «В автобусах очень высокие риски заболевания вирусными инфекциями. Если вы и проехали, то необходимо как можно быстрее тщательно вымыть руки с мылом», - заявил он, подчеркнув, что в сложившейся ситуации автобусы должны обрабатываться минимум дважды в день.