Общество

Александр Нестерук: Исследования на коронавирус проводятся в двух лабораториях - в Пскове и Великих Луках

Те, кто должен быть обследованы на коронавирус, - будут обследованы. Об этом сегодня, 16 марта, заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в ходе заседания штаба по профилактике коронавируса.

Александр Нестерук подчеркнул, что в Псковской области исследования на коронавирус проводятся в двух лабораториях - в Пскове и Великих Луках. «Сейчас получено примерно тысяча реактивов, уже проверены около 200. Никаких отказов на обследование нет», - заявил он.

Главный санитарный врач Псковской области также подчеркнул, что обследуются только граждане, вернувшиеся из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, и те, кто с ними близко контактировал. «Мы не можем проверять всех желающих, физические возможности лаборатории ограничены. Сейчас нам также необходимо, помимо вернувшихся из-за границы, обследовать всех, у кого зафиксирована внебольничная пневмония, так как она может быть вызвана коронавирусом», - рассказал спикер.