Общество

Суд по делу о признании права муниципальной собственности на несколько сооружений пройдет в Пскове

В Псковский городской суд поступило заявление комитета по управлению муниципальным имуществом города о признании права муниципальной собственности на несколько объектов недвижимого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении Судебного департамента Псковской области.

В заявлении указаны следующие бесхозяйные объекты:

1) сооружение (сеть канализации) с КН 60:27:0050313:1268, расположенное у дома №25А по улице Красноармейской, протяженностью 57 м;

2) сооружение (сеть канализации) с КН 60:27:0050313:1267, находящееся у дома №27 по улице Красноармейской, протяженностью 64 м;

3) сооружение (наружные тепловые сети) с КН 60:27:0110111:412, расположенное у дома №7 по улице Ижорского Батальона, протяженностью 105,0 м.

Возбуждено гражданское дело. Судебное заседание назначено на 9 апреля в 14.30 в помещении Псковского городского суда (улица Петровская, 24, кабинет №48 (4 этаж).

«В связи с изложенным всем заинтересованным лицам, которые считают себя собственниками вышеуказанного имущества либо его иными законными владельцами, предлагается обратиться для решения вопроса о его дальнейшей судьбе либо в комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова (во внесудебном порядке), либо в Псковский городской суд Псковской области для участия в рассмотрении заявления», - отметили в Управлении Судебного департамента Псковской области.

