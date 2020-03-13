Общество

Елена Малышева рассказала, как правильно мыть руки

Телеведущая Елена Малышева в связи с распространением коронавируса разместила у себя в Instagram подробную инструкцию по мытью рук, передает «Росбалт».

В инструкции отмечается, что мыть руки надо не менее 40-60 секунд. Вся поверхность кистей и ладоней должна быть покрыта моющим средством. Руки нужно потереть ладонями друг о друга, затем обхватить одной ладонью другую с тыльной стороны, переплести пальцы, чтобы мыло попало и между ними. Обязательно нужно потереть намыленные большие пальцы. Мыть сами ладони нужно вращательным движением.

После этого руки надо промыть под горячей водой и насухо вытереть одноразовым полотенцем. С его же помощью надо закрыть кран.

Особо Малышева указывает, что не нужно впадать в панику из-за отсутствия спиртосодержащих гелей для дезинфекции рук - для этого вполне хватает воды и мыла.

Напомним, по последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано уже 93 случая инфицирования.

На прошлой неделе аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный отмечал, что слишком частое мытье рук может оказаться опасным для здоровья. Он пояснил, что, хотя мытье рук - один из главных способов борьбы с распространением вирусов, слишком часто мыть руки все же не следует. По словам Бессмертного, если мыть руки с моющими средствами более 6-8 раз в день, это только пересушит кожу и уберет с нее защитный слой полезных бактерий, защищающих от инфекций.

Не следует также увлекаться применением при мытье рук антисептиков и часто использовать для протирания рук влажные салфетки. Врач подчеркнул: расхожее мнение, что антисептики лучше мыла справляются с грязью - не более чем миф. Антисептики и влажные салфетки не смывают грязь, а просто размазывают ее по рукам, уточнил медик.