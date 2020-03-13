Общество

Военнослужащий предпочел Чите Псков и получил штраф

Судебный штраф получил военнослужащий по контракту войсковой части 32515 в Черехе. Младший сержант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 339 УК РФ (уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем подлога документов или иного обмана). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Военном следственном отделе по Псковскому гарнизону.

Чтобы временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы, младший сержант решил обмануть командование войсковой части. Для этого 8 мая 2018 года он обратился с рапортом, на основании которого ему был предоставлен отпуск на 45 суток, с учетом 14 суток, необходимых для проезда до города Читы Забайкальского края и обратно. Но в дальнейшем он туда не убыл, а проводил время по своему усмотрению в городе Пскове.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал младшего сержанта виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил судебный штраф в размере 15 тыс. рублей.