Общество

Кабмин согласился установить 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны

Правительство РФ подготовило положительный проект официального отзыва соответствующую на инициативу об изменениях в закон о днях воинской славы и памятных датах, пишет «Интерфакс».

Законопроект подготовили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, а также депутат Госдумы Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов.

Проект закона предлагает дополнить статью 1 закона «О днях воинской славы и памятных датах России» новым днем воинской славы «3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

При этом предлагается исключить из статьи 11 памятную дату «2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

В пояснительной записке авторы отмечают, что «победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны».

Кроме того, в ней отмечается, что за подвиги и боевые отличия в ходе войны с Японией более 300 тысяч советских граждан были награждены орденами и медалями, в том числе 100 человек - званием Героя Советского Союза.

«Формулировка "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества», считают авторы.

Правительством данная инициатива поддерживается, говорится в проекте официального отзыва, имеющегося в распоряжении «Интерфакса».

Акт о капитуляции Японии был формально подписан 2 сентября 1945 года, он зафиксировал выполнение соглашений Ялтинской конференции 1945 года в части передачи под суверенитет СССР Южного Сахалина и Курильских островов.

Вместе с тем в 1945 году 3 сентября было признано в СССР государственным праздником - Днем Победы над Японией. Однако, уже в 1947 году этот день стал рабочим, а со временем забылся как праздник.

В современной России 3 сентября считается памятной датой и отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом.

Однако, в списке Дней воинской славы России памятной даты в честь победы над Японией нет, несмотря на то, что в Госдуму России неоднократно вносились законопроекты о внесении этого дня в список дней воинской славы.