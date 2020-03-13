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Общество

Обувать ли ребенка в резиновые сапоги: за и против

17.03.2020 11:44|ПсковКомментариев: 1

Многие мамы уверены, что ранней весной нет ничего лучше, чем обычные резиновые сапоги. Но все ли резиновые сапоги одинаково полезны? Давайте разберемся.

Из чего делают резиновые сапоги?

Современная «резина», на самом деле, далеко не резина. Найти в магазине сапоги, которые сделаны именно из резины (каучука), можно разве что китайского производства.

Их недостаток в том, что они могут протекать, ведь нередко их делают из кусков, которые склеивают между собой. Со временем резина рассыхается, сапоги ломаются на сгибах и трескаются от перепада температур. Да и вообще они тяжелые.

Поэтому в Европе уже давно перешли на более современные материалы – ПВХ (PVC) и ЭВА (EVA). В чем их отличие?

  • 100% герметичность: такие сапоги не могут протекать априори

Там нет швов – они монолитные. Как стеклянная банка или пузырь. Поэтому в них можно ходить по любым лужам и ноги всегда будут сухими. Если же они после прогулки влажные, значит, неверно подобрали температурный режим: ноги вспотели. Не забывайте: как и резина, эти материалы водонепроницаемы, но «не дышат».

  • Легкость: такие сапоги легче, чем настоящие резиновые.

Казалось бы, разница не очень большая, но для маленького ребенка это всегда существенно. Причем, пористый материал ЭВА вообще отличается невесомостью. Известны случаи, когда мамы, заказав сапоги в Интернете и получив посылку, были уверены, что коробка пустая. Но нет… там внутри воздушные чудо-сапоги, у которых есть еще один важный «плюс». И об этом в следующем разделе.

Что выбрать - ЭВА или ПВХ?

Итак, мы выяснили, что оба материала лучше, чем резина. Но что же выбрать из этих двух? На что обратить внимание?

В первую очередь – на время года, когда ребенок будет носить эти сапоги.

Дело в том, то сапоги из ПВХ нельзя носить при температуре ниже +6. Даже с теплым вкладышем ноги ребенка будут мерзнуть. Это исключительно летняя обувь.

А вот в сапогах из ЭВА ребенок может смело ходить даже в десятиградусный мороз. И уже тем более при околонулевой температуре.

Почему так происходит? Почему такие, казалось бы, похожие материалы так по-разному себя ведут в мороз?

Все дело в теплопроводности. Объясним на простом примере.

У вас на кухне есть сковородка. Она металлическая (чугунная или стальная – неважно). А вот ручка у нее сделана из дерева или пластика. Чтобы не обжечься. Если же эту сковородку поместить на мороз, то металлическая часть моментально охладится. А температура ручки из дерева или пластика практически не изменится. Казалось бы, причем тут обувь?

Дело в том, что каждый материал по-разному проводит тепло.

Например, металл делает это легко и быстро. А пластик или дерево наоборот – медленно. Так вот, ПВХ (как и резина, кстати) тоже имеет высокую теплопроводность. Легко отдает тепло. Поэтому носить такие сапоги рекомендуется только в плюсовую температуру.

А материал ЭВА наоборот – практически не проводит тепло... Как эта деревянная ручка. Поэтому даже если ребенок случайно встанет в ледяную воду – он ее просто не почувствует. Ноги не замерзнут. Даже в мороз. Неслучайно обувь для зимней рыбалки тоже делают из ЭВА: в любых других сапогах просидеть несколько часов у лунки и не замерзнуть невозможно.

Говорит ли это о том, что сапоги ЭВА нужно носить исключительно, когда холодно, а летом нельзя? Вовсе нет.

Если вытащить утеплитель (чаще всего он бывает из флиса или меха с добавлением натуральной шерсти), сапоги можно смело носить и летом – шлепать по лужам и грязи.

А есть ли преимущество у ПВХ?

Разумеется. И даже два.

Во-первых, сапоги из ПВХ прочнее. Их сложно повредить, проколоть. Но это важно помнить только в том случае, если вы выбираете обувь для поездки в лес, где могут торчать ветки и другие острые предметы. Во время же обычной прогулки во дворе повредить сапоги ЭВА крайне сложно (как и любую другую обувь).

Во-вторых, сапоги ПВХ стоят дешевле.

Узнать стоимость и ознакомиться с вариантами обеих материалов вы можете в группе, где мамы тестируют такие сапоги.

Пишите в комментариях, доводилось ли вашему ребенку носить такую обувь. Какое впечатление сложилось о такой обуви.

Теги: #Нордман
Источник: Псковская Лента Новостей
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