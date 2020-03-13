Общество

Семинар «Онкопатруль» в Псковском облсовпрофе пройдет в форме вебинара, о времени проведения будет сообщено дополнительной

Псковский облсовпроф сообщает, что назначенный на 17 марта семинар «Онкопатруль», организатором которого является Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», состоится в формате вебинара. О времени его проведения будет сообщено дополнительно, пояснили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Напомним, что семинар «Онкопатруль» входит в план мероприятий профсоюзного Года здоровья и социального благополучия населения Псковской области. Волонтеры и приглашенные спикеры расскажут о факторах, которые могут спровоцировать возникновение онкологических заболеваний, о важности самоконтроля и своевременного обращения к специалистам для раннего выявления заболевания, методах профилактики.