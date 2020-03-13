Общество

В Псковской области стартует партийный проект «Мы помним»

В ближайшее время в Псковской области стартует партийный проект «Единой России» - «Мы помним». Это региональный проект, который предполагает создание очерков о жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Очерки будут созданы в результате интервьюирования самих ветеранов и их ближайших родственников. Об этом в рамках заседания оргкомитета «Наша Победа» рассказал секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский.

Он отметил, что на текущий момент в области проживает 351 ветеран, и о каком из них будет написан очерк. «Мы хотим сделать очерки и о жизни ветеранов во время войны, и после. Затем необходимо напечатать эти материалы использовать для дальнейшей патриотической работы в учебных учреждениях, также очень важно, что эти материалы окажутся в семейных архивах ветеранов», - заявил Александр Козловский.

Работу по созданию брошюр планируется завершить до сентября 2020 года. «Это большая работа, которая требует привлечения журналистов местных районных газет для интервьюирования самих ветеранов, их близких. Сейчас главное - максимально полно и максимально быстро собрать эту информацию», - добавил секретарь регионального отделения партии.

Он добавил, что сейчас планируется, что информация будет напечатана в формате брошюр, но в дальнейшем можно сделать и полноценную книгу.

Директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев предложил также создать электронный, информационный журнал: «Необходимо, чтобы вся информация публиковалась в Интернете». Александр Козловский согласился с предложением и отметил, что у партии есть свой сайт, ресурсы которого необходимо использовать.