Общество

Дни открытых дверей прошли в колониях строгого режима в Псковском и Себежском районах

В двух исправительных колониях строгого режима в Середке и Сосновом Бору прошли дни открытых дверей для родственников осужденных, не нарушающих режим отбывания наказания и принимающих активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ИК-4 после инструктажа о правилах поведения на режимной территории гости посетили основные объекты учреждения. В ходе посещения столовой представители администрации продемонстрировали им современную линию раздачи пищи и предложили продегустировать все блюда из комплексного обеда, оценив качество еды.

В ИК-6 прибывшие родственники осужденных посетили один из жилых отрядов, банно-прачечный комплекс, столовую, медицинскую часть, церковь, клуб учреждения. В завершение дня открытых дверей состоялось посещение клуба, где для гостей был организован концерт и выступление членов театрального кружка.

По традиции закончились мероприятия в учреждениях традиционным чаепитием, где осужденные смогли посидеть и пообщаться со своими родными и близкими.

По словам руководства исправительных колоний, подобные мероприятия помогают осужденным укреплять социально-полезные связи и становятся стимулом к законопослушному поведению.