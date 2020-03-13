Общество

Субботник по благоустройству памятных мест пройдет 18 апреля в Псковской области

18 апреля на территории всей Псковской области пройдет субботник, в рамках которого планируется благоустройство и уборка памятных мест и мест захоронения воинов Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 16 марта, рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в ходе заседания оргкомитета «Наша Победа», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это Всероссийский субботник, у нас очень много памятных мест. Как всегда, после зимы их необходимо привести в порядок. На данный момент запланировано, что в благоустройстве примут участие примерно 600 человек по всей области», - рассказал Александр Козловский.

Он также отметил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе могут возникнуть какие-то нюансы, но на текущий момент все мероприятия апреля планируются без изменений.