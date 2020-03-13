Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
Легендарный БГ в Пскове!
Подарки Для настоящих мужчин
Ангарский дом для псковичей
Бесплатные советы юристов псковичам
Парк для людей, попавших в беду
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 13.03.2020 17:255 Общественники 9 стран просят у псковского губернатора содействия в решении вопроса сохранения Анастасьевской часовни 16.03.2020 17:480 Елена Малышева рассказала, как правильно мыть руки 16.03.2020 17:460 Лекарства и еда на дом: как пережить коронавирус в Пскове 16.03.2020 17:420 Дни открытых дверей прошли в колониях строгого режима в Псковском и Себежском районах 16.03.2020 17:350 Кабмин согласился установить 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны 16.03.2020 17:320 Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
 
 
 
Самое популярное 13.03.2020 11:3915 Уголовное дело возбуждено в отношении главы Палкинского района Евгения Седова 15.03.2020 18:008 Каникулы в школах Псковской области начнутся с 16 марта для предотвращения коронавируса 15.03.2020 10:141 Нашлась пропавшая с младенцем великолучанка 15.03.2020 17:5816 В Псковской области вводят ограничение на проведение массовых мероприятий 13.03.2020 12:412 Как будто чума пришла - пскович рассказал, как живется в итальянском городе. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области «Диктант Победы» будут писать на 33-х площадках

16.03.2020 17:16|ПсковКомментариев: 0

В этом году в Псковской области планируется организовать 33 площадки для написания «Диктанта Победы», который состоится 24 апреля.  Об этом в рамках заседания оргкомитета «Наша Победа» рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский. 

«До этого в диктанте участвовало более 200 человек разного возраста, в этом году предлагается сделать его более масштабным. Будет открыто 27 площадок по всей области, в каждом муниципалитете и 2 в Пскове. Также к акции присоединится служба УФСИН России по Псковской области, у них планируется еще 6 площадок», - рассказал Александр Козловский. 

Он отметил, что на текущий момент вместимость всех площадок составляет 1265 человек, однако если будет больше желающих, то будут выделены дополнительные помещения. 

«Патриотическая тема касается всех жителей нашей страны и нашего региона. Думаю, что желающих принять участие в диктанте будут тысячи, особенно с учетом того, что год является юбилейным и по всей стране будут отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне», - заключил Александр Козловский.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 317 человек
16.03.2020, 17:550 Дождь с мокрым снегом прогнозируют псковские синоптики 17 марта 16.03.2020, 17:480 Елена Малышева рассказала, как правильно мыть руки 16.03.2020, 17:460 Лекарства и еда на дом: как пережить коронавирус в Пскове 16.03.2020, 17:420 Дни открытых дверей прошли в колониях строгого режима в Псковском и Себежском районах
16.03.2020, 17:380 Псковские власти проводят «перепись» представителей туриндустрии для получения налоговой отсрочки 16.03.2020, 17:350 Кабмин согласился установить 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны 16.03.2020, 17:320 Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент 16.03.2020, 17:280 Медведев поручил единороссам стать волонтерами региональных оперативных штабов по борьбе с коронавирусом
16.03.2020, 17:230 Семинар «Онкопатруль» в Псковском облсовпрофе пройдет в форме вебинара, о времени проведения будет сообщено дополнительной 16.03.2020, 17:200 Минсельхоз поручил российским регионам обеспечить запас продуктов 16.03.2020, 17:160 В Псковской области «Диктант Победы» будут писать на 33-х площадках 16.03.2020, 17:070 Открытие выставки псковской иконописи «Сретение» перенесено - организаторы
16.03.2020, 16:591 КС РФ признал поправки к Конституции соответствующими основному закону 16.03.2020, 16:560 Субботник по благоустройству памятных мест пройдет 18 апреля в Псковской области 16.03.2020, 16:530 Военнослужащий предпочел Чите Псков и получил штраф 16.03.2020, 16:520 Правительство запустит сайт стопкоронавирус.рф
16.03.2020, 16:470 В Псковской области стартует партийный проект «Мы помним» 16.03.2020, 16:362 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой 16.03.2020, 16:260 В псковском Доме офицеров переносятся запланированные мероприятия 16.03.2020, 16:230 В Пскове старший прапорщик оштрафован за привлечение военнослужащих к ремонту своего дома, гаража и УАЗа
16.03.2020, 16:200 Председатель Совета облпотребсоюза: Поправки в Конституцию закладывают основу развития страны 16.03.2020, 16:140 Суд по делу о признании права муниципальной собственности на несколько сооружений пройдет в Пскове 16.03.2020, 16:130 Минспорта позаботилось о повышении квалификации псковских тренеров по футболу 16.03.2020, 16:100 В России обсуждают введение налоговых каникул для туристической и авиационной отраслей
16.03.2020, 16:050 Александр Нестерук: Исследования на коронавирус проводятся в двух лабораториях - в Пскове и Великих Луках 16.03.2020, 16:043 «Яблоко» предлагает дать россиянам конституционное право на долю от экспорта полезных ископаемых и пенсию в 60 лет 16.03.2020, 15:550 Главный санитарный врач Псковской области: Нас очень беспокоит, что кинотеатры продолжают работать 16.03.2020, 15:400 Вера Емельянова: В Псковской области случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано
16.03.2020, 15:360 Названа цена мяча с автографом Путина 16.03.2020, 15:320 Киберпреступники рассылают спам-сообщения от имени ВОЗ 16.03.2020, 15:290 Управление по вопросам миграции работает в Псковской области в штатном режиме 16.03.2020, 15:170 В Госдуму внесен проект о досрочном выходе на пенсию нетрудоустроенных россиян
16.03.2020, 14:590 Инвалидам могут разрешить бесплатно учиться в автошколах 16.03.2020, 14:470 В России предлагают ввести штрафы для компаний за допуск больных сотрудников к работе 16.03.2020, 14:410 Онкоситуация в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 16.03.2020, 14:380 В Псковской области дан старт проекту «Ради жизни»
16.03.2020, 14:370 День моряка-подводника отметили в псковском музее Армии и Флота 16.03.2020, 14:300 Таможенники сообщили о снижении пассажиропотока на границе России с Эстонией 16.03.2020, 14:250 Меры по борьбе с коронавирусом сегодня принимают 4 из 10 работодателей - опрос 16.03.2020, 14:210 Минобороны предложило увольнять военных за порочащие честь поступки
16.03.2020, 14:190 С 16 марта в МФЦ будут сокращать приемные часы по живой очереди из-за угрозы коронавируса 16.03.2020, 14:176 Россия полыхает от коронавируса, а в Беларуси обстановка спокойная - Лукашенко 16.03.2020, 14:142 Песков заявил, что планы переноса голосования по Конституции не обсуждаются 16.03.2020, 14:114 ПЛН:ТВ: Каким будет Псков-2030?
16.03.2020, 14:030 С 17 марта вводится режим ограничения доступа на объекты псковского «Горводоканала» 16.03.2020, 13:551 В псковской инспекции труда личный прием граждан временно не проводится 16.03.2020, 13:480 Качественный архитектурный проект позволит избежать необоснованных финансовых расходов 16.03.2020, 13:481 Астрономы: с Полярной звездой что-то не так
16.03.2020, 13:400 Площадка для сбора данных по проекту «Дорога памяти» открыта в проектном офисе «Команда 2018» 16.03.2020, 13:390 Подготовить предложения по снижению ипотечных выплат поручил Михаил Мишустин 16.03.2020, 13:365 Отец троих детей Александр Козловский призвал псковичей не паниковать 16.03.2020, 13:251 Санатории Псковской области входят в топ-40 популярных для лечебного отдыха весной
16.03.2020, 13:220 «Единая Россия» добилась пересмотра правил перевозки животных в салоне самолета 16.03.2020, 13:210 Помещение и земельный участок можно будет приобрести на торгах по продаже арестованного имущества в Пскове 16.03.2020, 13:190 «Пугающая тишина»: Коронавирус пока не «ударил» по псковским перевозчикам 16.03.2020, 13:130 Ростуризм организовал круглосуточную горячую линию для находящихся за границей россиян
16.03.2020, 13:120 Опрос: Самые популярные игры в Пскове в 2020 году 16.03.2020, 13:071 Программы санаторно-курортного оздоровления бюджетников предлагает обсудить Псковский облсовпроф на трехсторонней комиссии 16.03.2020, 13:050 В Госдуме предложили отменить в школах контрольные из-за коронавируса 16.03.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
16.03.2020, 13:010 «Псков-747» провел контрольный матч с «ВДВ-Купол» 16.03.2020, 13:000 Псковские тепловые сети работают в обычном режиме, несмотря на коронавирус 16.03.2020, 12:550 Часть сотрудников Почты России перейдет на дистанционный формат работы 16.03.2020, 12:540 «Тотальный диктант-2020» перенесли на осень
16.03.2020, 12:450 В Пушкинских Горах прошло межрайонное первенство по военно-спортивному многоборью памяти 6-ой роты 16.03.2020, 12:431 Движение по участку улицы Гражданской будет закрыто на два месяца 16.03.2020, 12:262 Регоператор ТКО в Пскове и Великих Луках приостанавливают прием граждан с 16 по 30 марта 16.03.2020, 12:170 Пскович похитил из псковского магазина косметические средства
16.03.2020, 12:120 Начальник центра лицензионно-разрешительной работы псковской Росгвардии проведет прием граждан в Великих Луках 16.03.2020, 12:069 Руководитель псковского профсоюза работников образования: Ключевые ценности нашей жизни должны быть закреплены в Конституции 16.03.2020, 12:040 Кинозалы Псковской области закрывают на карантин 16.03.2020, 12:010 Пьяных водителей ВАЗа и ГАЗа остановили псковские полицейские
16.03.2020, 11:570 Михаил Ведерников исполнил мечту 10-летней псковички о встрече с Димой Биланом 16.03.2020, 11:450 В Пскове переносятся все концерты и спектакли Театрально-концертной дирекции 16.03.2020, 11:440 Банк «Открытие»: россияне гораздо сильнее боятся обвала рубля, чем заражения коронавирусом 16.03.2020, 11:380 Музей-заповедник «Михайловское» временно не принимает тургруппы и приостанавливает плановые занятия с детьми
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.