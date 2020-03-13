Общество

В Псковской области «Диктант Победы» будут писать на 33-х площадках

В этом году в Псковской области планируется организовать 33 площадки для написания «Диктанта Победы», который состоится 24 апреля. Об этом в рамках заседания оргкомитета «Наша Победа» рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский.

«До этого в диктанте участвовало более 200 человек разного возраста, в этом году предлагается сделать его более масштабным. Будет открыто 27 площадок по всей области, в каждом муниципалитете и 2 в Пскове. Также к акции присоединится служба УФСИН России по Псковской области, у них планируется еще 6 площадок», - рассказал Александр Козловский.

Он отметил, что на текущий момент вместимость всех площадок составляет 1265 человек, однако если будет больше желающих, то будут выделены дополнительные помещения.

«Патриотическая тема касается всех жителей нашей страны и нашего региона. Думаю, что желающих принять участие в диктанте будут тысячи, особенно с учетом того, что год является юбилейным и по всей стране будут отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне», - заключил Александр Козловский.