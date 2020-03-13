Общество

Собянин попросил москвичей старшего возраста не покидать квартиру

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам старшего возраста с просьбой не покидать квартиру без необходимости. Соответствующий указ опубликовали на сайте столичного градоначальника, пишет «Лента.ру».

Наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции москвичей также попросили при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача на дом.

Тем же указом Собянин ввел новые меры для защиты от коронавируса: в городе запрещены все массовые уличные мероприятия на открытом воздухе. Ограничительные меры действуют до 10 апреля текущего года.

По последним данным, в России выявлено 93 случая заражения коронавирусом. 79 пациентов остаются в стационаре, четверо выздоровели. 86 случаев заражения оказались завозными, остальные — «контактными».